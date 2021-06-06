Bu yıl kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz'da idrak edilecek. Pek çok kişi şimdiden kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, bu yıl kurbanlıklar ne kadar?

Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? Bu yıl kurbanlıklar ne kadar 2021

Kurban bayramı için pek çok kişi fiyat araştırmaya başladı. Bütçelerini ayarlamak isteyenler, kurbanlıkların kaç liradan satıldığını araştırıyor. 2020 yılında büyükbaş hayvanlar 5 ila 30 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı. Küçükbaş hayvanlar ise 900 ile 4 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı. 2020'de canlı kilogram fiyatı ise büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta ise 20-35 lira arasında değişiyordu. 2021 yılında geçen yılkı rakamlara göre yüzdü 20-30 artış yaşanması bekleniyor.