2022 yılı kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi ‘Bu sene kurbanlıklar kaça satılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, küçükbaş kurbanlıklar ne kadar oldu?

Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2022 kurbanlık fiyatları:

Kurban bayramı için geri sayım başladı. 2022 yılında kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi, 10 Temmuz Pazar, 11 Temmuz Pazartesi ve 12 Temmuz Salı tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde kurbanlık fiyatları ise araştırılmaya başlandı. Kırmızı et fiyatları son dönemlerde bir hayli yükseldi. Bu sebeple küçükbaş kurbanlıkların 3-4 bin lira civarında büyükbaş kurbanlıkların ise 60-70 bin TL civarında satışa çıkması bekleniyor.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.