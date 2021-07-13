Kurbanlık danaya en fazla kaç kişi ortak girebilir?
Kurban Bayramı 1. günü 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Kurban bayramına sayılı günler kala kurban kesecek olan vatandaşlar kurbanlarının hazırlığını yapıyor. Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar tercih edilirken birden fazla kişi bir hayvanı ortak olarak kesebiliyor. Peki, bir kurbana kaç kişi ortak olabilir? Kurbanlık danaya en fazla kaç kişi ortak girebilir?
Bir kişi, yalnız başına kurbankesebileceği gibi, sığır, manda ve devede ortak olarak da kesebilir. Peki, bir büyükbaş hayvana en fazla kaç kişi ortak olarak kurban kesebilir?
Kurbanlık danaya en fazla kaç kişi ortak girebilir?
Koç veya koyun ne kadar büyük ve kıymetli olursa olsun ancak bir kişi için kurban olur.
Deve, sığır ve manda ise ortakların hepsinin niyeti rızası için olmak şartıyla yedi kişi için kesilebilir. Yedi kişiden fazlası caiz değildir. Yedi kişiden az mesela beş veya dört kişi ortak kesse caiz olur.
Kurban bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma