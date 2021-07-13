Bir kişi, yalnız başına kurbankesebileceği gibi, sığır, manda ve devede ortak olarak da kesebilir. Peki, bir büyükbaş hayvana en fazla kaç kişi ortak olarak kurban kesebilir?

Kurbanlık danaya en fazla kaç kişi ortak girebilir?

Koç veya koyun ne kadar büyük ve kıymetli olursa olsun ancak bir kişi için kurban olur.

Deve, sığır ve manda ise ortakların hepsinin niyeti rızası için olmak şartıyla yedi kişi için kesilebilir. Yedi kişiden fazlası caiz değildir. Yedi kişiden az mesela beş veya dört kişi ortak kesse caiz olur.

Kurban bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma