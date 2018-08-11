Kurbanlık boğa Trabzon’da kazaya neden oldu: 5 kişi yaralandı

Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kazada, boğaya çarpmamak için duran araca arkadan gelen Gürcistan plakalı bir minibüs çarpınca araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza anı bir Arap turist tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedilirken, Arap turistin o sırada dua ettiği görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Of ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa Karadeniz Sahil Yolu’na girerken bu sırada önüne çıkan kurbanlığı fark eden 08 ED 233 plakalı kamyonet sürücüsü Şaban Akyıldız, kamyoneti ile yol ortasında durdu. Bu sırada arkadan gelen Zaur Sagidnadze’nin kullandığı CSA 707 Güristan plakalı yolcu minibüsü, kamyonete arkadan çarparken sürüklenen kamyonet bariyerlere çarparak durdu.

Kazada kamyonet ve minibüsteki 5 kişi yaralanırken, kaçan boğa ise bir süre sonra sahibi tarafından yakalanarak kontrol altına alındı.