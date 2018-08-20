Kurban, tevhide götüren yoldur

Kurban Bayramı’nın önemi hakkında Yeni Akit’e değerlendirmelerde bulunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Kurban ibadeti Allah’a teslimiyet ve yaklaşma, tevhide götüren yoldur. Allah’ı zikir ve bir eğitim müessesesidir. Kurban, vermektir. Kurban, teslimiyettir, Allah’a adanmışlıktır. Kurban, Hz. İsmail gibi Hz. Meryem’in annesi Hanne gibi her şeyden vazgeçebilmek, en sevdiğini feda edebilmektir. Kurban, uzun yıllar çocuğu olmayan bir baba olan Hz. İbrahim ile yine uzun zaman çocuğu olmayan bir anne olan Hanne validemizin en sevdikleri evlatlarını Allah’a adama şuurunun bir göstergesidir. Kurban, Hz. İbrahim gibi emre itaat, Hz. İsmail gibi teslimiyettir. Kurban en sevdiğini daha çok sevdiğin için bırakabilmektir. Sadece Allah için hesapsız ve içten vazgeçebilmektir.

“KURBAN BAYRAMI ÇARESİZE YAKINLAŞMANIN BAYRAMIDIR”

Kurban Bayramı ve hac, barışın esenliğin; birlik içinde duanın, yakarışın; statülerden arınarak eşitlenmenin; kendini bilmenin, tefekkürün, tezekkürün, yenilenmenin; sabrın, nefisleri terbiye etmenin, hiç bir canı incitmemenin, yok etmemenin; çaresizliği gidermenin, yaşama bilincinin, kutlu yürüyüşün; tarihe tanıklık etmenin kutsalı ve geçmişi idrak etmenin; yoksula, kimsesize, çaresize yakınlaşmanın bayramıdır” diye konuştu.

“BÜYÜKLERİMİZİ ZİYARET EDELİM”

Gençlere uyarılarda bulunan Bayraktutar, “Bayramın muhtevası yaşanarak, uygulanarak anlatıldığında çocukların üzerinde çok daha büyük etki yapacağı kanaatindeyim. Böylece çocuklarımız gençlerimiz bayramlarını otellerde geçirmek yerine, anneanne ve babaanneleri ile diğer akrabaları ile komşularıyla, dostlarıyla geçireceklerdir. Komşulara yoksullara dağıtılan et, yardımlaşmayı öğrenmelerini sağlayacaktır. Yurdumuza sığınan biçare mülteciler var, alalım ailemizi mülteci bir aileyi ziyaret edelim. Onlara da çaresizliklerini ve kayıplarını unutturalım, ümit aşılayalım. Bizler bu bayram yüzümüzdeki bayram ışıltısı ve sesimizdeki bayram muştusuyla iyilikte yarışalım” ifadelerini kullandı.

“TÜM DÜNYANIN İYİLİĞİ İÇİN…”

“İslam dünyası ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunların millet olarak çok şükür farkındayız” şeklinde konuşan Bayraktutar, “Milletimizin selameti oynanan bu oyunların bozulması için, birlik ve beraberlik içerisinde bu oyunlarında üstesinden gelmek için fiili olarak ne gerekiyorsa yapalım. Ve bu mübarek zaman dilimlerini Rabbimize dua etmek için fırsata çevirelim. Tüm dünyanın iyiliği için Türkiye’nin selamete çıkması gerekiyor. Bunun için bol bol dua edelim. Ve şunu asla unutmayalım: Bizler insanlığın ümidiyiz! Bu aziz milletin evlatları olarak bayramı kendi adımıza değil, insanlık adına yaşayalım. İnsanlık adına dua edelim” görüşünü dile getirdi.