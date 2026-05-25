Kurban pazarının şampiyonu! 1 ton 200 kiloluk ‘Çakır’ 525 bin liradan alıcılarını bekliyor
Satışa çıkarıldığı kurban pazarının en büyük hayvanı olarak şampiyon ilan edilen 1 ton 200 kilo ağırlığındaki ‘Çakır’ isimli tosun 525 liradan satışa çıkarıldı. Çakır pazarın en ilgi gösterilen kurbanlığı oldu.
Erzurum’daki Aziziye Canlı Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı öncesi dikkat çeken en büyük kurbanlıklardan biri, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki "Çakır" isimli tosun oldu. Gafur Polat’a ait 4 yaşındaki şampiyon tosun, 525 bin TL’den alıcısını beklerken pazardaki ilgi odağı haline geldi.
Çakır, güçlü yapısı ve uysallığıyla da dikkat çekerken sahibi Gafur Polat, hayvanın özelliklerini anlatarak satışa sundu.
Gafur Polat, "Ilıca Meydanı’nın şampiyonu geldi. İsmi Çakır. 1 ton 200 kilo. 2 yıldır besliyorum. Alıcılarını bekliyoruz. Fiyatı 525 bin TL" dedi.