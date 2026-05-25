Sağlık Bakanlığı'ndan bayram önerileri: Kırmızı Et Uygun Koşullarda Muhafaza Edilmeli...
Kurban Bayramı’nda beslenme alışkanlıklarının sağlıklı bir şekilde devam etmesi, yeterli ve dengeli beslenme davranışının sürdürülmesi büyük önem taşır. Bayram süresince kronik hastalar kadar sağlıklı kişiler de yiyecek seçimine ve porsiyon kontrolüne dikkat etmelidir.

Bayram sabahı kahvaltı öğününün atlanmaması, süt ve süt ürünleri ile tam tahıllı ekmeklerden oluşan besinlerin dengeli şekilde alınması gereklidir. Etlerin tek başına değil sebzelerle birlikte pişirilmesi ya da salata ile tüketilmesi daha sağlıklı bir yöntemdir.

Kurban Bayramı’nda kırmızı et ile birlikte tatlı ve hamur işlerinin de tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Sağlıklı beslenme rutinine ek olarak gün içinde yeterli miktarda su içmeye ve en az 30 dakikalık yürüyüşler yapmaya da özen gösterilmelidir.

Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle sindirim problemi yaşayan ve mide-bağırsak hastalığı bulunan kişiler, kurban etini hemen tüketmemeli; eti buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgara yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Kolesterol hastaları ve kalp damar hastalığı riski taşıyan kişiler ise sakatat tüketiminden özellikle kaçınmalıdır.

Kurbanlığın uygun kesim şartlarının sağlanması sağlık açısından önem taşımaktadır. Hayvanların kesim süreçlerinde hijyen kuralları ihmal edilmemeli; etler çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketilmemeli, et doğranan bıçak ve yüzeylerle farklı gıdalar temas etmemeli, et hazırlamada kullanılan kesme tahtalarında ise çiğ sebze, meyve, ekmek veya başka gıdalar doğranmamalıdır.

Kesilen etler çok büyük parçalar halinde değil, küçük parçalara ayrılarak buzdolabının buzluk kısmında ya da derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler kolay bozulabilen riskli besinler olduğundan, dondurulduktan sonra çözdürülüp yeniden dondurulmamalı; çözünen etler hemen pişirilmelidir.

