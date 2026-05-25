Sağlık Bakanlığı'ndan bayram önerileri: Kırmızı Et Uygun Koşullarda Muhafaza Edilmeli...

Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açabilmektedir. Bu nedenle özellikle sindirim problemi yaşayan ve mide-bağırsak hastalığı bulunan kişiler, kurban etini hemen tüketmemeli; eti buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra haşlama veya ızgara yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Kolesterol hastaları ve kalp damar hastalığı riski taşıyan kişiler ise sakatat tüketiminden özellikle kaçınmalıdır.