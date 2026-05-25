Vay vay vay… İşte CHP’nin fondaş medyaya akıttığı paralar

Basın özgürlüğünü ağzından düşürmeyen, bağımsız medyaya da aklınca sürekli çatan CHP zihniyenin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

Eski CHP İstanbul Milletvekili olan gazeteci Barış Yarkadaş, tv100’de katıldığı canlı yayında fondaş medya ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP’nin her ay 46 milyon lirayı fondaş medyaya aktardığını iddia eden Yarkadaş, bir TV kanalına 14 milyon, bir başka TV kanalına ise 8 milyon ödendiğini belirtti.

Açıklamalarına devam eden Yarkadaş gazeteler içinde, “Bir gazeteye 4 milyon, bir diğerine ise 2.5 milyon ödeniyor,” dedi.

Yarkadaş sosyal medya hesapları ile ilgili olarak da, “Her gün hepimize ahlaksızca küfürler eden, sözlerimizi çarpıtan ve hedef haline getiren sözde haber sitesi görünümlü troll hesapların her biri ayda 300 bin TL alıyormuş genel merkezden” diye konuştu.

Her ay 46 milyon liranın CHP Genel Merkezi tarafından fondaş medyaya aktarıldığını vurgulayan Yarkadaş, faturaların bugün yarın ortalığa döküleceğini belirtti.

Bu açıklama sonrası şimdi gözler Kemal Kılıçdaorğlu başkanlığındaki CHP’ye çevrildi. Kamuoyu, milletin parasının fondaş medya aracılığıyla nasıl çar-çur edildiğini belgeleriyle bekliyor.