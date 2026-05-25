Jeopolitik yumuşama paraya yansıdı! Altın fiyatlar yükselişe geçti
ABD ile İran arasında barış müzakerelerine yönelik iyimser hava, doları zayıflatırken altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Ons altın yüzde 1’in üzerinde değer kazandı.

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında yürütülen barış görüşmelerine ilişkin olumlu beklentiler, güvenli liman olarak görülen altına talebi artırdı. Dolar endeksindeki gerileme ve enflasyon baskısının hafifleyeceğine yönelik beklentilerle birlikte altının ons fiyatı yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı, ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerine yönelik iyimserliğin doları zayıflatması ve enflasyon görünümünü rahatlatmasıyla yüzde 1'den fazla değer kazandı.

Spot piyasada altının ons fiyatı, bugün TSİ 11.36 itibarıyla yüzde 1,1 artış kaydederek 4 bin 559,07 dolardan işlem gördü. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,8 değer kazanarak 4 bin 559,80 dolara yükseldi.

Altındaki artışa paralel gümüş fiyatlarında da yükseliş görüldü. Gümüşün ons fiyatı, spot piyasada yüzde 2’den fazla artışla 77 dolar seviyesine çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Tahran yönetimlerinin Hürmüz Boğazı'nı yeniden ticarete açacak bir barış anlaşması mutabakat zaptı üzerinde "büyük ölçüde müzakere ettiğini" belirtmişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NIN AÇILMA İHTİMALİ Trump'ın İran ile bir tür anlaşmaya varılacağı yönündeki beklentileri artırması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimalini güçlendiriyor.

Analistler, bu durumun petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ve enflasyonist beklentileri rahatlatarak altına beklenen desteği sağladığını belirtti.

Öte yandan, küresel piyasalarda dolar endeksinin son bir haftanın en düşük seviyelerine gerilemesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. Enflasyon beklentilerini doğrudan etkileyen petrol fiyatları ise son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

