25 Mayıs 1975: Hasan Şkapur'un vefatı (Boşnak asıllı âlim)
Siyaset Yarkadaş’tan Mahmut Tanal’a ‘arşiv’li yaylım ateşi! 'Niye ağlıyorsun?'
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP Genel Merkezi önünde yaşanan tahliye gerginliğinde eline hortum alarak şov yapmaya kalkan Özgür Özel yandaşı Mahmut Tanal’a, gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş’tan sert tepki geldi. Yarkadaş, Tanal’ın geçmişte aynı usulsüzlük gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu ile tartıştığını hatırlatarak, “Dün itiraz ettiği usulsüzlüğü bugün canhıraş savunuyor. Sahi ne uğruna?” ifadelerini kullandı.

İstinaf mahkemesinin CHP’nin son kurultayını iptal etmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkan olarak görevlendirmesinin ardından Ankara Valiliği talimatıyla genel merkez binasında tahliye hareketliliği başladı. Emniyet güçlerinin müdahalesine karşı CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın eline su hortumu alarak güvenlik kulübesinin çatısına çıkmasıyla alay konusu oldu. Kriz anında yaşanan bu görüntülere en çarpıcı yorum ise Barış Yarkadaş’tan geldi.

 

"İMAMOĞLU İLE TARTIŞAN TANAL, BUGÜN O USULSÜZLÜĞÜ SAVUNUYOR"

Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iptal edilen 38. Olağan Büyük Kurultay'da Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Divan Üyesi Mahmut Tanal arasında yaşanan gerilimi hatırlattı. Tanal’ın o dönem ikinci tur oylamada İmamoğlu’nu "usule aykırı davranmakla" suçladığını belirten Yarkadaş, kurultayın iptal gerekçelerinden birinin de tam olarak bu "süreye uyulmama tartışması" olduğunu vurguladı.

Tanal’ın siyasi tavrındaki değişimi eleştiren Yarkadaş, şu soruları sordu:

“Aynı Tanal, 2 yıl önce ‘itiraz ettiği usulsüzlüğü’ bugün canhıraş savunuyor. Sahi ne uğruna? 2 yıl önceki usulsüzlük zaman içinde ortadan mı kalktı? Ne oldu? Ne değişti?”

 

"BİR DÖNEM DAHA VEKİL OLABİLMEK İÇİN DEĞER MİYDİ?"

Mahmut Tanal’ın genel merkez önündeki protestolu ve gözyaşlı direnişini sert bir dille eleştiren Yarkadaş, “Bir dönem daha vekil olabilmek için Kılıçdaroğlu’na küfür etmeye değer miydi Mahmut Tanal?” diyerek sert bir çıkış yaptı.

Yarkadaş, kurultaydaki itiraz videolarının bile mahkemenin verdiği iptal kararının haklılığını kanıtladığını belirterek paylaşımını şu sözlerle noktaladı: “O halde sen niye ağlıyorsun Mahmut Tanal? Dününe mi bugününe mi yoksa yarınına mı? Sahiden niye ağlıyorsun?”

CHP'lilerin Genel Merkez'deki eşkıyalığı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
İmamoğlu’nun kullandığı hançer şaibeyle geldi polisle gitti CHP tarihine kara leke olarak geçecek"
Vay vay vay… İşte CHP’nin fondaş medyaya akıttığı paralar
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği gün belli oldu
Yorumlar

Adem

Niye zirlayacak? Firildak tanal.diygu sōmürüsü için.. Yemezler.her kaliba girer bunlar...
İslamoğlu'ndan peygamberlik müessesesine alçakça saldırı! Mağara benzetmesiyle kutsal vahiyleri hedef aldı!
Yaptığı skandal açıklamalarla sık sık İslam akidelerini hedef alan Mustafa İslamoğlu, bu kez sınırları tamamen zorlayarak peygamberlik müess..
Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı
CHP Genel Merkezi'ni işgal eden hukuk tanımazlar Çevik Kuvvet tarafından zorla çıkarıldı. Akıllarda ise CHP'li Özgür Özel ve yandaşlarının p..
Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın İran meselesindeki tutumunu etkilemekte zorlandığını yazdı. Haber..
