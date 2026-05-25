Yarkadaş’tan Mahmut Tanal’a ‘arşiv’li yaylım ateşi! 'Niye ağlıyorsun?'

İstinaf mahkemesinin CHP’nin son kurultayını iptal etmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkan olarak görevlendirmesinin ardından Ankara Valiliği talimatıyla genel merkez binasında tahliye hareketliliği başladı. Emniyet güçlerinin müdahalesine karşı CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın eline su hortumu alarak güvenlik kulübesinin çatısına çıkmasıyla alay konusu oldu. Kriz anında yaşanan bu görüntülere en çarpıcı yorum ise Barış Yarkadaş’tan geldi.

"İMAMOĞLU İLE TARTIŞAN TANAL, BUGÜN O USULSÜZLÜĞÜ SAVUNUYOR"

Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iptal edilen 38. Olağan Büyük Kurultay'da Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Divan Üyesi Mahmut Tanal arasında yaşanan gerilimi hatırlattı. Tanal’ın o dönem ikinci tur oylamada İmamoğlu’nu "usule aykırı davranmakla" suçladığını belirten Yarkadaş, kurultayın iptal gerekçelerinden birinin de tam olarak bu "süreye uyulmama tartışması" olduğunu vurguladı.

Tanal’ın siyasi tavrındaki değişimi eleştiren Yarkadaş, şu soruları sordu:

“Aynı Tanal, 2 yıl önce ‘itiraz ettiği usulsüzlüğü’ bugün canhıraş savunuyor. Sahi ne uğruna? 2 yıl önceki usulsüzlük zaman içinde ortadan mı kalktı? Ne oldu? Ne değişti?”

"BİR DÖNEM DAHA VEKİL OLABİLMEK İÇİN DEĞER MİYDİ?"

Mahmut Tanal’ın genel merkez önündeki protestolu ve gözyaşlı direnişini sert bir dille eleştiren Yarkadaş, “Bir dönem daha vekil olabilmek için Kılıçdaroğlu’na küfür etmeye değer miydi Mahmut Tanal?” diyerek sert bir çıkış yaptı.

Yarkadaş, kurultaydaki itiraz videolarının bile mahkemenin verdiği iptal kararının haklılığını kanıtladığını belirterek paylaşımını şu sözlerle noktaladı: “O halde sen niye ağlıyorsun Mahmut Tanal? Dününe mi bugününe mi yoksa yarınına mı? Sahiden niye ağlıyorsun?”