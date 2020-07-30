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Kurban pazarında ilginç anlar! Koronavirüs bulaşmasın diye...

Koronavirüs vaka sayısı yüksek olan Gaziantep'te bir vatandaş, aldığı kurbanlığa virüs bulaşmasın diye maske takarak önlem aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 23:44:00 -

Koronavirüs vaka sayısının yüksek olduğu Gaziantep'te, kurbanlık koyun alan bir vatandaş, koyuna tedbir amaçlı maske taktı. Kurban alırken tokalaşmayıp, uzaktan konuşarak anlaşıyorlar.

Kurban Bayramı'na saatler kala Türkiye'nin dört bir yanındaki kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Koronavirüs salgını gölgesinde maskeli ve mesafeli yapılan kurban satışları ilginç görüntülere sahne olurken, birçok noktada tedbir elden bırakılmıyor.

Türkiye'de korona virüs vakalarının fazla olduğu kentlerden biri olan Gaziantep'te Mehmet Demir'in aldığı kurbanlığa maske takması dikkat çekti. Salgın nedeniyle maskesiz dolaşamadıklarını söyleyen vatandaş, aldığı kurbanlığı koruma gereği hissettiğini belirterek koyuna cerrahi maske taktı. Renkli görüntülere sahne olan o anlar hem güldürdü hem düşündürdü.

Maske taktılar

Korona virüs salgını nedeniyle dikkat etmeye çalıştığını ve bu nedenle aldığı kurbanlığa da maske taktığını söyleyen Demir "Koronavirüs olduğu için satın aldığım kurbanlığa mecburen maske takmak zorunda kaldım. Çünkü bu hastalıktan herkes gibi biz de korkuyoruz. O yüzden aldığım kurbanlığa da maske taktım. Bu sayede kurbanlığı hem koruyor hem de virüs bulaşmasını önlemeye çalışıyorum" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

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