Kurban pazarında bayram öncesi yoğunluk

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD üssüne dev sevkiyat! Sıcak saatler yaşanıyor Fenerbahçe'de deprem! Galatasaray derbisi sonrası Tedesco'nun bileti kesildi! NATO'dan "zirve" haberlerine ayar! "Toplantılar aynen devam edecek!" Laikçilerin yeni ilahı 'Dağ-Taş' oldu! Amasra'da 'silüet' tiyatrosu! Beyaz Saray'da İran alarmı! Trump, İngiltere Kralı ile görüşmeden önce dünyaya seslenecek! Yolcu uçağı düştü: Kazada kurtulan olmadı Beşiktaş evinde kayıp Bakan Çiftçi'den 27 Nisan mesajı! E-muhtıra karanlığından Türkiye Yüzyılı aydınlığına! Kirli ağ İmamoğlu davasında 27. duruşma sona erdi! Mahkemeden Aykut Erdoğdu ve İmamoğlu’na ret! Tören zulmü yargıya taşındı! 7. sınıf öğrencisini kolundan sürükleyip "vatan haini" ilan ettiler!
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte yurt genelinde kurbanlık pazarlarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girerken, pazarlarda sıkı pazarlıklar da dikkat çekiyor.

Büyükbaş kurbanlık fiyatları bu yıl 100 bin liradan başlayarak hayvanın cinsine, kilosuna ve bakım şartlarına göre 700 bin liraya kadar yükseliyor. Özellikle iri ve besili hayvanlar yüksek fiyatlarıyla alıcı bulurken, satıcılar artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını ifade ediyor.

Pazarlarda en çok dikkat çeken detaylardan biri ise alıcı ile satıcı arasında yaşanan pazarlıklar. Geleneksel görüntülerin oluştuğu kurbanlık alanlarında, vatandaşlar uygun fiyat için uzun süre pazarlık yaparken, satıcılar da maliyetlerini kurtarma mücadelesi veriyor.

Uzmanlar, kurbanlık alacak vatandaşların hayvanların sağlık durumuna ve resmi belgelerine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

Kurban Bayramı öncesi önümüzdeki günlerde pazarlardaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23