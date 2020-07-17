Kurban kimlere vacibdir?

Kurban ibâdeti, Kur’ân-ı Kerîm’de söz edilen önemli ibâdetlerden biridir. Kur’ân-ı Azîmüşşân’daki kurban ibâdeti ile alakalı ayetlerin bir kısmı Hac Sûresindedir. "(Gerçek) budur. Kim Allâh’ın ibadet için koyduğu alâmet ve ölçülere (şiarlara) uyup saygı gösterirse, şüphesiz ki bu, kalplerin takvası (Allah’tan korkup saygısızlıktan sakınması)dır." (Hac: 32)

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.