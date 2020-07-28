Kurban kesiminde besmele unutulursa kurban kabul olur mu?
Kurban Bayramı Müslümanların dini bayramlarından biridir. Kurban kesme şartlarını taşıyan her Müslümanın kurban kesmesi vaciptir. Peki Kurban keserken besmele çekmek şart mıdır? Niyeti et yemek olanın kestiği kurban geçerli olur mu? Kurban keserken besmelenin unutulması durumunda kurban geçerli olur mu? Besmelenin unutulması kurbana zarar verir mi? Kurban keserken kasıtlı olarak besmele çekilmemesi durumu kurbana zarar verir mi? İşte kurban kesimi ile alakalı haberin detayları.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de kurban kesilecek hayvanların ancak kendisi adına kesildiği zaman yememizi emrediyor. Dolayısıyla Rabbimizin isminin dışında kesilen hayvanlar mundar olarak kabul edilir. Bir hayvanın helal olması için ancak ve ancak Rabbimizin adına o hayvanın kesilmesi gerekir. Ben kurbanı Allah için kesiyorum. Ancak kurbanı keserken besmeleyi unuttum ne yapmalıyım? Peygamber Efendimiz (s.a.v) böyle bir durumda kurbanın geçerli olacağını Müslümanın her zaman gayesinin Allah için olduğunu dolayısıyla besmeleyi unutmanın kurbanan zarar vermeyeceğini ifade etmiştir.