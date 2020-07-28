Kurban kesiminde besmele unutulursa kurban kabul olur mu?

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de kurban kesilecek hayvanların ancak kendisi adına kesildiği zaman yememizi emrediyor. Dolayısıyla Rabbimizin isminin dışında kesilen hayvanlar mundar olarak kabul edilir. Bir hayvanın helal olması için ancak ve ancak Rabbimizin adına o hayvanın kesilmesi gerekir. Ben kurbanı Allah için kesiyorum. Ancak kurbanı keserken besmeleyi unuttum ne yapmalıyım? Peygamber Efendimiz (s.a.v) böyle bir durumda kurbanın geçerli olacağını Müslümanın her zaman gayesinin Allah için olduğunu dolayısıyla besmeleyi unutmanın kurbanan zarar vermeyeceğini ifade etmiştir.