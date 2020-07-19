Bu sene kurban bayramı koronavirüs salgını gölgesinde geçecek. Kurban satış ve kesimleriyle ilgili pek çok tedbir belirlendi. Bu tedbirlerin başında kurbanlıkların randevu sistemiyle kesilmesi geliyor. Peki, kurban kesim randevusu nereden nasıl alınır?

Kurban kesimi randevusu nasıl alınır? | Kurbanlık kesimi randevusu al

Koronavirüs salgını sebebiyle kurban kesimlerinde randevu sistemi hayata geçirildi. Vatandaşlar kurbanlarını kestirecekleri yerlerden önceden randevu almalı, kesimhanelerin kalabalık olmaması içinse randevu saatine riayet edilmesi son derece önemli.

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca "Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler" belirlenip Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan "2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"in 26 haziranda Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisinin 20 Temmuz tarihine kadar kamuoyuna duyurulacağı belirtilen açıklamada, uygulanacak esaslara ilişkin şunlar aktarıldı:

"Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir.

Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır.

Kurban kesim yerlerinin işletmecileri 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramı'nın birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 31 Temmuz 2020 tarihinde bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir.

Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir.

Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.

Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilecektir.

Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

Tedbirlere uymayanlara ceza

Açıklamada, genelge ile getirilen kurallar çerçevesinde denetimlerin yapılarak tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı bildirildi.