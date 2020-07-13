Kurban kesim randevusu nasıl nereden alınacak?

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı'nda kurban satış ve kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kuralları belirledi. "Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir.

Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır.

Kurban kesim yerleri nerede?

Kurban kesim yerlerinin işletmecileri 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban Bayramı'nın birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 31 Temmuz 2020 tarihinde bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini, 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir.