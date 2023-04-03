Kurban kesilirken burnu sızlayan Sevcan Orhan et yerken pek mutlu!

Müslümanların en çok hedef alınan ibadetlerinden birisi de Kurban ibadeti.

Kurban ibadetinin "cinayet" olduğu safsatasıyla Müslümanları ve emri veren Rabbi hedef alan kendini bilmezlerin iki yüzlülükleri bir bir ortaya çıkıyor.

Halk Müziği Sanatçı Sevcan Orhan'ın, "Kurban bayramı yaklaştıkça burnumun direği sızlıyor. Haber izlemeyeceğim. Gazete okumayacağım. Zulme tanıklık etmeyeceğim." sözleri de tepki çekerken, bir mangal başında et pişirirken mutluluktan ağzının kulaklarına değdiği fotoğrafları ortaya çıktı.

Sevcan Orhan'ın iki yüzlülüğü, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

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