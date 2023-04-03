  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kurban kesilirken burnu sızlayan Sevcan Orhan et yerken pek mutlu!
Gündem

Kurban kesilirken burnu sızlayan Sevcan Orhan et yerken pek mutlu!

Yeniakit Publisher
2023-04-03 20:17:00 - 2023-04-04 00:25:10
Kurban kesilirken burnu sızlayan Sevcan Orhan et yerken pek mutlu!

Halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın Müslümanların Kurban ibadetine yönelik sözleri, ortaya çıkan mangal fotoğraflarıyla yeniden gündeme geldi.

Müslümanların en çok hedef alınan ibadetlerinden birisi de Kurban ibadeti.

Kurban ibadetinin "cinayet" olduğu safsatasıyla Müslümanları ve emri veren Rabbi hedef alan kendini bilmezlerin iki yüzlülükleri bir bir ortaya çıkıyor.

Halk Müziği Sanatçı Sevcan Orhan'ın, "Kurban bayramı yaklaştıkça burnumun direği sızlıyor. Haber izlemeyeceğim. Gazete okumayacağım. Zulme tanıklık etmeyeceğim." sözleri de tepki çekerken, bir mangal başında et pişirirken mutluluktan ağzının kulaklarına değdiği fotoğrafları ortaya çıktı.

Sevcan Orhan'ın iki yüzlülüğü, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Kurban ibadeti, Allah'a teslimiyetin nişanesidir"
"Kurban ibadeti, Allah'a teslimiyetin nişanesidir"

İSLAM

"Kurban ibadeti, Allah'a teslimiyetin nişanesidir"

CHP'li İBB, milletin kurban ibadetini de sakatlayacaktı!
CHP'li İBB, milletin kurban ibadetini de sakatlayacaktı!

Gündem

CHP'li İBB, milletin kurban ibadetini de sakatlayacaktı!

Sözcü yazarlarının gözü Müslümanların Kurban ibadetinde! Özdil'den sonra Çölaşan da dayanamadı...
Sözcü yazarlarının gözü Müslümanların Kurban ibadetinde! Özdil'den sonra Çölaşan da dayanamadı...

Gündem

Sözcü yazarlarının gözü Müslümanların Kurban ibadetinde! Özdil'den sonra Çölaşan da dayanamadı...

Kurban ibadetinin özü yoksullara ulaşmaktır
Kurban ibadetinin özü yoksullara ulaşmaktır

İSLAM

Kurban ibadetinin özü yoksullara ulaşmaktır

Kurban ibadetinize gölge düşürmeyin!
Kurban ibadetinize gölge düşürmeyin!

İSLAM

Kurban ibadetinize gölge düşürmeyin!

Ete gömülürken tipin öyle demiyor kıro! Terör sevici Şivan Perver'den kurban ibadetine alçak saldırı
Ete gömülürken tipin öyle demiyor kıro! Terör sevici Şivan Perver'den kurban ibadetine alçak saldırı

Gündem

Ete gömülürken tipin öyle demiyor kıro! Terör sevici Şivan Perver'den kurban ibadetine alçak saldırı

Kurban ibadetine dil uzatan Ataol Behramoğlu'ndan skandal başörtüsü çıkışı!
Kurban ibadetine dil uzatan Ataol Behramoğlu'ndan skandal başörtüsü çıkışı!

Gündem

Kurban ibadetine dil uzatan Ataol Behramoğlu'ndan skandal başörtüsü çıkışı!

13
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

www

ikiyüzlülük bunlar icin az geliyor, bunlarin hayati yalan

Aga

Dinsiz kitapsızlarin Türkiyede 2 kılıfı var, 1.si Atatürk ve laiklik 2.si alevilik Ama her skeilde dinsi kitapsız lar ve kafirler
TÜM YORUMLARA GİT ( 13 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23