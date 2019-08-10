Kurban kavurma tarifi yumuşak kavurma nasıl yapılır?

Kurban Bayramı dini bayramlarınız arasında yer almakta. Zilhicce ayının 10. Günü Kurban Bayramı olarak idrak edilir. Zilhicce ayında Kurban Bayramında hacılar bir yandan hac ibadetini yerine getirirken diğer yandan da kurban ibadeti yerine getirilir. Hali vakti yerinde olan Müslümanlar kurban kesecek. Kurban kesilmesiyle birlikte kurban üç paya bölünecek biri fakirlere diğeri akraba ve komşulara kalan kısmı ise kişi kendine bırakacak. Kurban deyince akla ilk gelenler arasında kavurma. Lokum gibi yumuşacık kavurma yapmak istiyorsanız, püf noktalarını da paylaştığım kurban kavurma tarifini haberimizden okuyabilirsiniz.

Çatalı batırdığında dağılacak, nefis bir kurban kavurma tarifini vereceğiz. Kavurmayı hazırlamak için,

1 kg kavurmalık et, 1 küçük kase kuyruk yağı, 1 tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber.

Öncelikle kavurma etlerini ve kuyruk yağını bir tencere içerisine koyun. Kavurma yapacağınız tencerenin döküm ya da çelik olmasına özen gösterin. Etleri harlı ateşte mühürleyin. Mühürlenen etleri 5 dakika harlı ateşte pişirin. Suyunu salan kurban etlerini ocağın en kısık ayarında 1,5-2 saat pişirin. Yarım saatte bir tencerenin açarak etleri karıştırın. Yaklaşık 1,5-2 saat içinde etleriniz lokun gibi pişmiş olacaktır. Yumuşayan etlere tuz ve baharatları ekleyin. Baharatların yanmaması ve etin sertleşmemesi için baharatlar ve tuzu mutlaka en son ekleyin. Yumuşacık pişmiş ve lime lime ayrılan kavurmamız servise hazır. Afiyet olsun. Allah kestiğiniz kurbanları kabul etsin.