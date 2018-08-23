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Kurban ibadetine akıl almaz yorum! “Kurban farz kabul edilmezse hayvan çoğalacak, et ucuzlayacak.”

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; “Kurban ibadetine vahşet diyenlerin et yemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 13:16

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

İslam Alemi Kurban Bayramı’nın 3. gününü yaşıyor. Kurban ibadeti bugün ikindi vaktine kadar yerine getirilecek. Kurban Bayramı ise yarın sona erecek.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; “Kurban ibadetine vahşet diyenlerin et yemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Vatandaşlarla söyleşilerimize devam ederken mikrofon uzattığımız kişilerden birisi, sorumuza akıl almaz bir yanıt verdi.

Biz ona; “Kurban ibadetine vahşet diyenlerin et yemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltirken, o sorumuza cevap vermek yerine Kurban İbadeti’ne karşı olduğunu şu ifadelerle anlattı:

Eğer ki bu farz olarak kabul edilmezse, belki de insanların çoğu etin kilosunu 25 kuruşa yiyecek. Çünkü hayvan çoğalacak.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 13:16
  1. İstanbul
  2. Kurban bayramı
  3. Akit Soruyor

YORUM YAZ

  • u mustafau mustafa48 dk önce
    Bir şey çok olursa mı fiyatı düşer,yoksa az olursa mı.Geri zekalı.Birde Kurbanı farz zannediyor herkes kesiyor zannediyor.
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Sayın gerizekalı kurbanlıkların çoğu Anadolu insanımız tarafından kurbana özel beslenerek satışa çıkıyor,Kurban bayramı olmasa zannediyormusun bu insanlar kurban yetiştirir! Git ara beynini bul yerine tak bu kafayla fazla yaşamazsın ;)
  • hayrihayri1 sa önce
    söylede olabilir... bütün insanligi yok edelim! et ihtiyaci hic kalmasin.. nedersin..? akil küpü akil!!!!
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