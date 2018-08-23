Kurban ibadetine akıl almaz yorum! “Kurban farz kabul edilmezse hayvan çoğalacak, et ucuzlayacak.”

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

İslam Alemi Kurban Bayramı’nın 3. gününü yaşıyor. Kurban ibadeti bugün ikindi vaktine kadar yerine getirilecek. Kurban Bayramı ise yarın sona erecek.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; “Kurban ibadetine vahşet diyenlerin et yemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Vatandaşlarla söyleşilerimize devam ederken mikrofon uzattığımız kişilerden birisi, sorumuza akıl almaz bir yanıt verdi.

Biz ona; “Kurban ibadetine vahşet diyenlerin et yemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltirken, o sorumuza cevap vermek yerine Kurban İbadeti’ne karşı olduğunu şu ifadelerle anlattı:

“Eğer ki bu farz olarak kabul edilmezse, belki de insanların çoğu etin kilosunu 25 kuruşa yiyecek. Çünkü hayvan çoğalacak.”