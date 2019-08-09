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"Kurban ibadeti, Allah'a teslimiyetin nişanesidir"

Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile evladının Kurban ibadetini yerine getirirken Allah'a olan teslimiyetlerine dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya şöyle konuştu: "Kurban ibadeti Allah'a teslimiyetin bir nişanesidir."

09 Ağustos 2019 Cuma 20:50

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

"Kurban kesmek kadim bir ibadettir." diyen Kapukaya, Habil ile Kabil arasında yaşanan kıskançlığı ve devamındaki cinayeti şöyle anlattı:

'Allah muttakilerin ibadetini kabul eder'

"Cenab-ı Allah Hazreti Adem'in çocuklarından birer Kurban takdim etmelerini istiyor. Onlara Kurban kesmeleri emredilince Cenab-ı Hak'ka birer Kurban takdim ettiler. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de bu Kurbanın ne olduğu konusunda bir açıklama bulunmuyor. Deniliyor ki 'Habil en güzel bir hayvanı Kurban ederken Kabil ise malının en değersiz bir kısmını takdim etti.' Cenab-ı Hak Habil'in ibadetini kabul ederken Kabil'inkini kabul etmedi. Kabil kardeşinin ibadeti kabul edilince büyük bir kıskançlık yaşadı. Burada Habil'in dediği çok güzel bir cümle var. 'Allah ancak muttakilerin ibadetini kabul eder.' Biliyorsunuz bunun üzerine aralarında bir husumet oldu ve maalesef Kabil, ilk öldürme olayını kardeşine karşı gerçekleştirdi."

Hazreti İbrahim (a.s)'nin evladını Allah'a kurban etmek üzereyken yaşananları anlatan Kapukaya sözlerine şöyle devam etti:

'İkisi de Allah'a teslim oldu'

"Hazreti İbrahim ile beraber Kurban ibadetinin devam ettiğini görüyoruz. Bu sefer bizzat bir hayvan Kurban edilmiştir. Hazreti İbrahim (a.s) bir gün oğluna, 'Yavrucuğum. Ben rüyamda seni Kurban ettiğimi gördüm. Bu konuda görüşün nedir? Bana bildir.' dedi. Oğlu hiç tereddüt etmeden, 'Babacığım. Emrolunduğun şeyi yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.' diyerek cevap verdi. Netice itibari ile ikisi de Allah'a teslim oldular. Onu yanı üzerine yatırınca Cenab-ı Allah gökyüzünden bir Kurban gönderdi. Cenab-ı Hak, 'Biz onlara büyük bir Kurban verdik.' diyor. Hazreti İbrahim (a.s) oğlu yerine onu Kurban etti. İşte o günden bugüne kadar Kurban ibadeti hep varola geldi. Peki Kurban nedir? Kurban bir teslimiyettir. Kurban ibadeti Allah'a teslim olmanın bir nişanesidir."

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 20:50
  1. Ankara
  2. Kurban
  3. Mehmet Kapukaya
  4. Diyanet İşleri Başkanlığı
  5. Kurban ibadeti

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