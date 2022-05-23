Bu yıl kurban bayramı 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram yaklaşırken kurbanlıkların fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, kurbanlıklar ne kadar? Peki, kurban hisse fiyatları ne kadar 2022

Kurban fiyatları büyükbaş hisse en küçük fiyat ne kadar?

Kırmızı etteki artışın kurbanlık fiyatlarını etkileyeceği düşünülüyor. Küçükbaş kurbanlıkların 3-4 bin lira civarında büyükbaş kurbanlıkların ise 60-70 bin TL civarında satışa çıkması bekleniyor. Bilindiği gibi marketler de kurbanlık hisseler satıyor. Ancak şimdiye kadar hisse fiyatlarıyla ilgili zincir marketlerden bir açıklama yapılmadı. Bu konuda fiyat paylaşımının haziran ayı ortasında yapılması bekleniyor.

2021 yılında kurbanlıklar 10 ile 25 bin TL arasında değişen rakamlara satıldı. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda ise ortalama hisse fiyatı 2 bin lira civarındaydı.

Kurbanlık fiyatları bölgelere göre de farklılık gösteriyor. 2022 yılında büyükbaş fiyatlarının 70 bini bulması bekleniyor. 70 bin liralık bir büyükbaş kesilecekse 7 hisse sebebiyle kişi başı ödenecek rakam 10 bin lira civarında olacaktır.

Büyükbaş kurbanlığa kaç ortak olabilir?

Küçükbaş kurbanlıklarda ortak, hisse bölüşümü olmaz. Büyükbaş kurbanlıklarda ise en fazla yedi kişinin ortak olması caizdir.