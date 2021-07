Bayramda kurban kesenler, etlerin büyük bölümünü ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Bu süreçte hem kurbanlık kesenler hem de etraftan et ikramı alanlar, kırmızı etlerin nasıl saklanacağını araştırıyor. Et kaç ay buzlukta kalır? Çözdürülen et yine dondurulur mu?

Kurban etleri nasıl saklanmalı?

Uzmanlar kurban etinin eve gelir gelmez poşetten çıkarılması gerektiğini, poşette kalmaları durumunda ette çürüme meydana gelebileceğini ifade ediyor. Eve getirilen etler buzdolabında 3-4 saat dinlendirilmeli. Ardından istenilirse et pişirilebilir ya da derin dondurucuya kaldırılabilir. Öte yandan buzdolabında etler 3-4 gün saklanabilir.

Kanı süzülen eti tek kullanımlık porsiyonlara ayırıp, doğramanız son denece önemli. Siyah poşetler ya da market poşetleri etlerin saklanılmasında kesinlikle kullanılmamalı. Bu poşetler genellikle geri dönüşümlü plastikten yapılıyor. Bu sebeple etleri buzdolabı poşeti olarak ifade edilen şeffaf poşetlerde saklayabilirsiniz.

-2 derecede et 3-4 ay, -18 derecede ise 12 aya kadar etler derin dondurucu da saklanabilir. Etleri saklamak kadar çözdürmek de son derece önemli. Eti ya da kıymayı pişirmeden bir gece öncesinde derin dondurucudan indirip buzdolabında bekletebilirsiniz. Kesinlikle tezgah üzerinde eti bırakmayın. Bu şekildeki bir yöntem etin bozulmasına, çeşitli bakterilerin oluşmasına yol açacaktır.

Acil durumlarda soğuk su içinde ve besine uygun poşet içerisinde su ile temas etmeyecek şekilde olmalı, çözündürme suyu 30 dakikada bir değiştirilerek çözdürme işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu işlem sırasında suyun sıcaklığının 10 dereceden yüksek olmamasına dikkat edilmelidir. Çözdürülmüş etin tamamı veya bir kısmı tekrar dondurulmamalıdır. Çözülen et yeniden dondurulursa ciddi besin zehirlenmelerine yol açabilir.