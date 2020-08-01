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Kurban etinden köfte nasıl yapılır? Köfte yapımı malzemeleri, püf noktası

Kurban etinden köfte nasıl yapılır? Köfte yapımı malzemeleri, püf noktası merak ediliyor. Kurban bayramının vazgeçilmezi köfte yapımı araştırılıyor. Köfte malzemeleri nelerdir? Denenmiş, çok lezzetli köfte tarifi, püf noktaları, ayrıntılı anlatımlarıyla köfte tarifi

Yeniakit Publisher
2020-08-01 18:37:00 -
Kurban etinden köfte nasıl yapılır? Köfte yapımı malzemeleri, püf noktası

İnegöl köfte, ıslama köfte, sulu köfte, İzmir köfte, Tekirdağ köftesi, içli köfte, Akçaabat köftesi gibi birçok çeşidi bulunan köftenin içerisine koyulan malzemelerden isimleri değişiklik gösteriyor. İşte tava ve ızgara olarak kullanabileceğiniz lezzetli ev köftesi tarifi haberimizde...

Köfte nasıl yapılır?

Malzemeler:

500 gram dana kıyma
4 dilim bayat ekmek içi
1 adet orta boy soğan
2 adet yumurta
7 dal ince kıyılmış maydanoz
1 çay kaşığı tuz,
1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Köfte için önce, bayat ekmek içini suyla ıslatıp sıkın. 500 gram dana kıymayı derin bir kaba alıp, 1 adet orta boy soğanı rendeleyin. Üzerine ekmekleri, 2 adet yumurtayı, ince kıyılmış maydanozu, 1 çay kaşığı karabiber ve tuzu ekleyip iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlak veya oval köfteler hazırlayın. Kızgın sıvı yağda kızartıp, patates eşliğinde servis yapın.

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