Kurban etin neresinden kıyma olur? Kurban etinden kıyma ne zaman çekilir?

Kıyma etin neresinden yapılır? Kıyma kurban etinin en iyi neresinden yapılır? En iyi kıyma kurban etinin neresinden yapılır? Göğüs etinin sırt kısmına yakın olan tarafından çıkan kıyma kısmen daha az yağlı yapıda ve arzu edilen tüm yemeklerde kullanıma uygundur. Döş sarmaya yakın olan ve göğüs kısmının alt tarafından elde edilecek kıyma orta yağlı yapısıyla köfte yapımına daha uygundur. Biraz yağlı ve ağır olmasının yanı sıra dana etinden elde edilen kıyma ile karıştırıldığında dahil olduğu köfte ya da yemeğin lezzetini arttırır.

Kurban etinden kıyma ne zaman çekilir?

Kurban etinden verimli şekilde pay çıkarmak istiyorsanız, eti 1 gün kadar 4 derece sıcaklıkta hijyenik bir ortamda dinlendirmelisiniz. Bu şartları karşıladıktan sonra etinizi dilediğiniz gibi kuşbaşı, parça et veya kıyma olarak muhafaza edebilirsiniz.

Kurban eti kıyması için en uygun zaman kesimin ertesi günüdür. Böylece et dinlenmiş olacaktır. Kurban eti kıyma olarak çektirildikten sonra köfte yapılıp buzlukta saklanabilir, yemeklik pay edilerek yine dondurucuda saklanabilir.