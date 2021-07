Kurban eti yıkanır mı? Kurban eti yıkanırsa ne olur? Kurban etini yıkamak doğru mu?

Kurban eti nasıl saklanır? Kurban kesecek olanları etin uygun koşullarda saklanması ve tüketilmesi konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Kurban etin birkaç gün dinlendirildikten sona yenmesi gerektiğini, aynı gün yenecek etin, mutlaka buzlu suda bekletilip içindeki kan boşaldıktan sonra pişirilmesinin uygun olacağı yine hekimler tarafından sık sık dile getirilmekte.

Kurban eti nasıl saklanır? Bozulmadan kurban eti nasıl saklanır?

Kurbanlık hayvanın kesilip parçalanmasından sonra, olgunlaşmamış sıcak kurban etinin serin ve temiz bir yerde, geniş bir kap veya tepside birkaç saat dinlendirilmeye ve havalandırılmaya bırakılmasının doğru olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kamil Bostan, “Havalandırmadan kastımız etin yüzeysel olarak kurumasını ve soğumasını sağlamak ve bu sayede sıcak olan kurban etindeki bakteri faaliyetini yavaşlatmaktır. Tavsiyemiz, kesim yerinde poşet içinde bize teslim edilen ve sıcak olan eti en kısa sürede poşetten çıkararak temiz ve serin bir yerde yayarak soğumasını sağlamaktır. Etler poşette ne kadar uzun süre tutulursa bozulma süreci o kadar hızlanır ve et ağırlaşır. Dolayısıyla kurban eti uzun süre poşette bırakılmamalı. Havalandırırken de et belli aralıklarla tersyüz edilmeli ve bu şekilde tüm parçaların havalanması sağlanmalı.

Kurban eti yıkanır mı?

Etin yıkanarak temizlenemeyeceğini vurgulayan uzmanlar, et yıkanırsa, olası kirliliğin etin her tarafına bulaşacağını dile getiriyor. Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğumasının ve katılaşmasının beklenmesi gerektiğini ifade eden Bostan da, “Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır. Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur” dedi.