Kurban eti nasıl saklanır? Kurban eti nasıl pişirilir? Donmuş kurban etler nasıl çözülmeli

Kurban Bayram tatili bu yıl dört gündür. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramının birinci günü kutlanmaya başlanır. Zilhicce ayı kurban ayı olduğu gibi hac ayıdır da. Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramında da lezzetki sofralar kurulacak. Bayramda sofraların vazgeçilmesi her zaman olduğu gibi yine kavurma olacak. Kurban Bayramı’nda et tüketimi de bir hayli artıyor. Etin saklama koşulları da çok önemli. Etlerin saklama koşulları da teknik bilgi gerektiriyor. Havalar da çok sıcak olduğundan dikkat edilmesi gereken hususlar var.

Kurban eti bozulmadan nasıl saklanır?

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Kimya Metalürji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sağdıç, kurban etinin kesilmesi, taşınması ve saklanması ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Peki kurban eti nasıl saklanmalı? Kurban eti nasıl dinlendirilmeli? YTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Kimya Metalürji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sağdıç, kurban etinde soğuk zincirin bozulmaması gerektiğini belirterek, "Etin mutlaka soğuk zinciri bozmadan kesilmesi, taşınması, parçalanması ve saklanması gerekmektedir. Naylon torbalarla gelen etlerin hemen açık bir kaba boşaltılarak serin yerde bir süre dinlendirilmesi yerinde olacaktır." dedi.

Donmuş etler nasıl çözülmeli?

Donmuş etler, buzdolabında çözdürülmelidir. Çabuk çözünmesi amacıyla kalorifer ve soba üzerinde ya da oda sıcaklığında bekletme sakıncalı yöntemdir. Ete dokunurken ellerin temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir. Pişmiş etler, oda sıcaklığında 2 saatten fazla kalmamalıdır. Çiğ eti hazırlamadan, hazırlarken ve sonra, ellerin 20 saniye boyunca yıkanması gerekiyor. Çapraz bulaşmayı önlemek için 2 ayrı kesme tahtası kullanın. Kesme tahtalarından birini çiğ etler, öbürünü meyve ve sebzeler için kullanın.