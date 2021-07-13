Kurban eti kavurma tarifi- Kavurma nasıl pişirilir? Kavurma kaç saatte pişer?

Kurban eti kesildikten sonra uzmanlar belirli bir süre dinlenmesini tavsiye ediyor. Dinlenen kurban eti ile ilk olarak genellikle kavurma yapımı tercih ediliyor. Peki, kavurma nasıl yapılır, nasıl pişirilir?

Kurban eti kavurma tarifi

Malzemeler:

1 kg dana kuşbaşı

1 baş orta büyüklükte kuru soğan

3 ya da 4 diş sarımsak

Bir miktar sıvıyağ ve tereyağı

Yapılışı:

İlk olarak orta büyüklükte bir tava seçmelisiniz. Tavanın içerisine tereyağını koyarak ısıtın. Hemen ardından kuşbaşı etlerinizi ilave edin. Ocağın altını açın ve bu şekilde tahta bir kaşık ile karıştırın.

Etlerin rengi değişmeye başladıktan sonra, et suyunu salacaktır. Bu aşamada biraz sıvı yağ ekleyin ve karıştırmaya devam ederek kısık ateşte pişirin.

Soğan ve sarımsakları soyun. Soğanı dört eşit parçaya bölün. Bütün halindeki sarımsağı ve bölünmüş soğanları bu şekilde tencereye ilave edin, et suyunu çekene kadar bu şekilde pişirin.

Etler tamamen piştikten sonra içerisine tuz ekleyin ve karıştırın.

Evde kavurma tarifi ile yaptığınız kavurmanızı sıcak olarak servis edin.

Kavurma yapımının püf noktaları

Evde kavurma yaparken, normal kuru soğan yerine arpacık soğan kullanabilirsiniz. Arpacık soğan kavurmaya ayrı bir lezzet katacaktır. Dikkat etmeniz gereken en önemli ayrıntılardan biri de tuzu sonradan ilave etmek olacaktır. Etin tam kıvamında pişmesi ve sert olmaması için tuz sonradan eklenmelidir.

Etin kendi yağı ile kendi suyu içinde pişirilmesi gerekir. Ayrıca yağ veya su ilavesi yapılmamalı. Etin lezzetini bozar. Pişiminin ilk yarım saati içinde tencerenin kapağı ile etlerin arasına ayrıca kapak görevi gören herhangi bir tabak yerleştirilmesi, etlerin daha yumuşak pişmesini sağlar. Tuzu pişime 5 dk kala ilave edilmeli. Aksi halde sertleşir. Üzerinde biriken köpükleri ayırarak, etin çok fazla kurumasına mahal bırakmadan ateşten alınmalı.