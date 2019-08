Malum 11 Ağustos Pazar günü dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramı. Müslümanlar, kurban ibadetini yerine getirmek için kurban pazarlarından kurbanlık fiyatlarını araştırarak en iyi ve en hesaplı kurbanlıkları almanın gayreti içinde olurken, bir yandan da kurban eti nasıl muhafaza edilir. sorusunun cevabını arıyor. Bir et derin dondurucuya ne kadar hızlı donarsa o donma süresi de etin çok daha sağlıklı bir şekilde buzdolabında kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla kuvvetli, güveneceğiniz derin dondurucuyu önemli. Kurban eti nasıl saklanır, kurban eti nasıl saklanmalı, kurban eti dondurucuda nasıl saklanır, kurban eti bozlukta nasıl saklanır, kurban eti kesildikten sonra nasıl saklanır, kurban eti derin dondurucuda nasıl saklanır? sorusu bu aralar en çok sorulan soruların başında gelmekte. İşte kurban eti ve kurban etinin derin dondurucuda nasıl saklandığına ilişkin detaylar.

Allah (C.C)’ye yaklaşmak niyetiyle kesilen hayvana kurban denmekte. Kurbanda önemli olan niyet ve ihlastır. Yüce Rabbimiz yapılan bütün ibadetlerde kalp hassasiyeti yani takvayı istemekte. Özellikle kurban ibadeti hakkında Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kurbanlarınızın e etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sadece sizin takvanız ulaşır” Hac 22-37) Dinin öngürdüğü asli ihtiyaçlarından başka nisap miktarı bir paraya sahip olan kimse kurban keser. Kurban, koyun, keçi, sığır, manda ve deve cinsi hayvanlardan olur. Kurban eti ve derisi. Kurbanı kesen kimsenin kendisi ve ailesi tarafından kullanabilir. Fakat etin üçte birini eve bırakmak bir kısmını misafirlere ikram etmek diğer bir kısmını da fakirlere vermek müstehap görülmüştür.

Peki kurban etine ilişkin payları akrabalara, komşulara ve fakirlere dağıtıldı. Kalan kurban etleri nasıl saklanmalı? Kurban eti nasıl saklanır, kurban eti buzdolabımızın derin dondurucusuna hangi şekilde konulur, ne yaparsak kurban eti uzun ömürlü olur? Et nasıl parçalanır?

Kuzunun parçaları genel olarak boyun, ön kol, paça, incik, kaburga, döş, bel, incik, but ve paça kısımlarından oluşur. Kesimhanede kurban bu temel parçalara ayrılır. Kesimhanede parçalar haline getirilen kurban eti nasıl yemeklik haline getirilir? sorusunu burada sormak tam da yerinde olacaktır.

İlk önce buttan başlayalım, but incik, nuar, kontranuar, yumurta, tranç ve sokumdan oluşmaktadır. Yukarıdan aşağıya indikçe hayvanın eti sertleşir. Hareket eden kısım her zaman daha serttir. Üst parçalar daha yumuşak olduğundan kuş başı yapılıp yemeklik olarak ayrılabilir.

Kısa bel olarak bilinen kısım simetrik iki parçadan oluşur. Dolayısıyla ikişer parça antrokot, ikişer parça da bonfile ya da küşleme çıkar. Kafes kısmı kaburga, döş ve boşluktan oluşur. Buradaki et kebaplık ve kıymalık olarak kullanılır. Kaburga ise ister pirzola ister kaburga dolması istenirse de taç pirzola olarak da kullanılır. Kafes altı kısım ise dolmaların altına, kuru fasülye yemeklerine koyabilmek için birebirdir. Kol kısmı buta göre, daha etli bir kısımdır. Ya bütün olarak ya da kemikli parça et olarak kavurma ve kapama yapabilirsiniz. İncik olarak da kemikli bir şekilde bütün pişirilmesi de mümkün.

Etler derin dondurucuna ne kadar sürede taze kalır?

Bir et derin dondurucuya ne kadar hızlı donarsa o donma süresi de etin çok daha sağlıklı bir şekilde buzdolabında kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla kuvvetli, güveneceğiniz derin dondurucuyu önemli. Kurban, parçalara ayrıldıktan sonra bir sini üzerinde her parçası tek tek soğutulmalı. Soğutma işlemi yapılmadan üst üste etler poşete konulup, dolaba atılırsa işte o et kısa sürede çürür veya bozulur. Onun için bir daha tekran edilecek olunursa kaliteli bir derin dondurucu burada hayati öneme sahiptir. Parçalara ayrılmış eti temiz kaplara konulmalı. Ardından güneş görmeyen serin bir yerde 8-10 saat dinlendirilmeli. Dinlendirmeden pişirilen et hem zor pişecek hem de sindirim sorunlarına sebep olacaktır. Etin sıcaklığı düştükten sonra derin dondurucuya koyulmalıdır. Et dinlendirildikten sonra temiz kaplar içerisinde -18 derecede dondurucuda 6 ay saklanabilir. Kıyma yaklaşık 3,5 ay, kuşbaşı parça et 6 ay, iç organlar ise derin dondurucuya girmeden hemen tüketilirse iyi olur.

Etlerin derin dondurucuda dondurulması nasıl yapılır?

Biftek ve pirzola gibi dilimli etleri, selefon veya kağıtlara tek tek sararak birbirinden ayırınız. Polietilen torbalar veya alüminyum folya ile paketleyiniz. Kıyma, kuşbaşı et ve sakatakları küçük kaplarda saklayabilirsiniz.

Dondurulmuş etlerin çözülmesi ve pişirilmesi nasıl yapılır?

Etleri, derin dondurucudan çıkartıldıktan hemen sonra pişirebilirsiniz. Derin dondurucudan yeni çıkarttığınız etleri kısık ateşte ve normal pişirme süresinden daha uzun bir sürede pişirmelisiniz.