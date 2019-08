Kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması için hayati tüyolar

Kurban Bayramı’nda 3 milyon 600 bin küçük ve büyük baş hayvan kesilmesi bekleniyor. Kurbanlık hayvanların derilerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi için hayvanların uygun şartlarda kesilmesi, yüzüm işlemlerinin doğru yapılması ve uygun şartlarda saklanması hayati öneme sahip.

Uzmanlar, küçükbaş ham deriler için deri başına 2-3 kg, büyükbaş ham deriler için 8-10 kg civarında, kalın tanecikli temiz ve kuru tuz; derinin et tarafına iyice ovularak tüm yüzeye yaydırılmasını ve ham derinin suyunun uzaklaşması için serin ve havadar bir yerde bekletilmesini öneriyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, yıllık 1.6 milyar dolar ihracat hacmine sahip, 5 milyar dolarlık ticari büyüklüğe ulaşan deri sektörünün ihtiyacı olan ham derilerin önemli bölümünün Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlık hayvanların derilerinden elde edildiğini, kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması için vatandaşlarımızın azami özen göstermesi gerektiğini kaydetti.

"Milli servet"

"Kurbanlık hayvanların uygun şartlarda kesilmesi, yüzüm işlemlerinin doğru şartlarda yapılması ve uygun şartlarda saklanması, ekonomimize milyonlarca lira kazandıracak veya kaybettirecek kadar önem taşımaktadır" diyen Zandar, "Kesilen bütün hayvanların derilerinin sağlam olarak elde edildiği varsayılırsa, çok yüksek bir parasal değer ve ülke ekonomisine büyük katkı söz konusu olacaktır. Kurban derilerinden elde edilecek bu milli servetin değerlendirilmesi, ham derilerini hatasız, kusursuz, kayıpsız elde edilmesine ve özenle korunmasına bağlıdır. Bu sebeple kesim öncesinde, kesim sırasında ve kesimden sonra ham deriyi korumak amacıyla alınacak önlemlerde çok titiz ve bilinçli davranmak gerekmektedir" diye konuştu.

"Hemen tuzlanması gerekiyor"

Ham derinin çok değerli bir organik madde olduğunun altını çizen Zandar, yüzüm işleminden sonra, havaların da sıcak olması nedeniyle kısa süre içinde tuzlama yapılmasının büyük önem arz ettiğine dikkati çekti. Zandar, ham derilerin korunması sırasında dikkat edilmesi gereken faktörleri ise şöyle sıraladı: "Yüzülen deride kalan yapışık et ve yağ parçacıkları deride delik, kesik ve çizik oluşturmadan özenle sıyrılmalıdır. Deride et ve yağ parçacıklarının kalması, koruma amacıyla deriye verilecek tuzun deri içerisine nüfuz etmesini engeller ve ham derinin kolaylıkla bozulmasına sebep olur. Yüzülen ham deriler kan, idrar gibi pisliklerden arındırılmak amacıyla kesinlikle yıkanmamalıdır. Yüzüm sonrası deriler yaklaşık 1 saat kadar serin ve hava akımı bulunan bir yerde vücut ısısının düşmesi için bekletilmelidir. Bu haldeki ham deriler dikkatlice tuzlanmalı, tuzlanmış ve tuzlanmamış deriler kesinlikle güneşte kurutulmamalıdır. Koruma amacıyla küçükbaş ham deriler için deri başına 2-3 kg kadar, büyükbaş ham deriler için 8-10 kg civarında, kalın tanecikli (2-3 mm) temiz ve kuru tuz; derinin et tarafına iyice ovularak tüm yüzeye yaydırılmalı ve ham derinin suyunun uzaklaşması için serin ve havadar bir yerde bekletilmelidir. Yüzülen taze ham deriler kesinlikle naylon torbalarda muhafaza edilmemelidir. Naylon torbalara konulan deriler hava ile temas etmedikleri için kısa sürede bozulmaktadır. Kesim sırasında ortaya çıkan bağırsak ve iç organlar deri ile beraber kesinlikle muhafaza edilmemelidir."