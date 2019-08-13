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Kurban çadırları bir yandan toplanırken bir yandan pazarlıklar sürüyor

Bayramın üçüncü gününde kurban satış noktalarındaki hareketlilik sürüyor.

13 Ağustos 2019 Salı 14:49
Kurban çadırları bir yandan toplanırken bir yandan pazarlıklar sürüyor

Bayramın üçüncü gününde kurban satış noktalarındaki hareketlilik sürüyor. Çadırların birçoğu toplanırken ellerinde az sayıda hayvanları kalan satıcıların, müşterilerle giriştikleri kurban pazarlığı renkli görüntüler oluşturuyor.


İstanbul’da Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde kurban pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor. Sultangazi’de bulunan kurban satış noktası bayramın üçüncü gününde kurbanlık alımını son günlere bırakan müşterilerin akınına uğradı. Kurban satış noktasında bulunan kurban çadırlarının neredeyse tamamının kaldırılmış olmasına rağmen henüz satılmamış kurbanlıklar için satıcılar ve alıcılar arasında pazarlıklar son hızıyla devam ediyor. Memleketlerinden getirdikleri kurbanlıkları satmak için gelen satıcılar ise bu sene satışların oldukça iyi olduğunu ve erkenden memleketlerine döneceklerini söyledi.



“Satışlar mükemmel, anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz”


Edirne’den kurban satışı için İstanbul’a gelen Osman Altıntop isimli satıcı, “Satışlar mükemmel. Bu sene satışlar geçen senelere göre çok daha iyi oldu. 550 koyunla geldik ve gördüğünüz gibi sadece şu kadar kaldı. Vatandaşlar kurbana hazırlıklıydı, ilk günden almaya başladılar. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz, gördüğünüz gibi” dedi.



“İlk günlerde çok pahalı olduğu için kurbanlığı almaya bugün geldik”


Bayramdan önce ve ilk iki gün kurbanlık fiyatlarının yüksek olması sebebiyle son günleri tercih ettiği söyleyen Ramazan Tunç, “Kurbanlık alımını üçüncü güne bıraktık çünkü ilk günlerde çok pahalı oluyor. Biz de şimdi ortaklı, hisseli bir kurban kesimi yapacağız, İnşallah. Şu an iki kişiyiz, bir kişi daha bulmamız lazım. Henüz kurbanı alamadık, çünkü ortak bulamadık. Kurban satış noktalarındaki arkadaşlar kendilerine çok kişinin geldiğini söylüyor ama onların numaralarını almamışlar. Biz şimdi numaramızı bıraktık. Bakalım hayırlısıyla bir yerden bir telefon gelecek” şeklinde konuştu.



“Bu seneki satışlardan çok memnunum”


Bu seneki satışlardan çok memnun olduğunu söyleyen Burhanettin Kaplan, “50 tane hayvanımız vardı, Allah’a şükür bitirdik sayılır. Sadece bir tane kaldı elimizde, onu da satıp gideceğiz İnşallah. Bu seneki satışlardan şahsen ben memnunum. Hayvanlarımızı bitirdik, Rabbim nasip ederse, kazasız belasız yola çıkacağız. Bir an önce hayvanımızı verip gitme derdindeyiz” dedi.


Bayramın üçüncü günü olmasına rağmen kurban pazarlıkları da son hızıyla devam ediyor. Alıcılar ve satıcılar arasında kıran kırana geçen pazarlıklar ortaya renkli görüntüler çıkartıyor. O pazarlıklardan biri de kurbanlığı satın almak için bayramın üçüncü günün tercih eden Seyit Haşer isimli vatandaş ile satıcı arasında gerçekleşti. İkili arasında geçen heyecanlı pazarlığın ardından iki adet büyükbaş hayvan satın alan Seyit Haşer, “Son güne bıraktık ama aldık Elhamdülillah, iki tane büyükbaş aldık. 6 hisse var ve 12 bin 300 TL’ye aldık, 600 TL de kasaba vereceğiz” dedi.



“Kurban sahipleri bize pek fazla para vermiyor”


Kurban satış alanlarında satılan kurbanlıkların kesimini yapan kasap Şeyhmus Ugar ise kurban sahiplerinin kendilerine istedikleri ücreti ödemediklerini söyleyerek tatlı bir sitemde bulundu ve“Bugün işler çok yoğundu ama hayvan sahipleri bize pek fazla para vermiyor. Biz dana başı 1000 TL istiyoruz ama adamlar 600 TL verelim diyor. Etler 30-40 parça halinde yemeklik olacak şekilde yapılsın istiyorlar” dedi.


Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde satışlar son hızıyla devam ederken, bayramın dördüncü ve son gününde alandaki çadır ve hayvanların tamamen kaldırılıp satışların sona ereceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:49
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