Kurban Bayramında yapılması gereken sünnetler neler? Müslüman aleminde Kurban Bayramı sevinci devam ediyor. Milyonlarca hacı adayı hac vazifesini yaparak hacı olmanın mutluluğunu yaşarken, Hali vakti yerinde olan Müslümanlar ise kurban kesip dini vecibelerini yapıyor. Peki Bayram günlerinde yapılması gereken sünnetler neler?

Müslüman aleminde Kurban Bayramı sevinci devam ediyor. Milyonlarca hacı adayı hac vazifesini yaparak hacı olmanın mutluluğunu yaşarken, Hali vakti yerinde olan Müslümanlar ise kurban kesip dini vecibelerini yapıyor. Peki Bayram günlerinde yapılması gereken sünnetler neler? 1- Erken kalkmak. 2- Gusül abdesti almak. 3- Misvâk kullanmak. 4- Güzel koku sürünmek. 5- Yeni ve temiz elbise giymek. 6- Dargınları barıştırmak. 7- Kabirleri ziyâret etmek. 8- Yüzük takmak. 9- Güler yüzlü olmak. 10- Câmiye erken gitmek. 11- Câmiye giderken tekbir söylemek. 12- Müminlere selâm vermek. 13- Müminlerle bayramlaşmak. 14- Fakirlere sadaka vermek. 15- Akrabayı ziyâret etmek. 16- Din kardeşlerini ziyâret etmek. 17- Ziyarette hediye götürmek. 18- Misafirlere ikram etmek. 19- Çok duâ ve tevbe etmek. 20- Dini doğru yayanlara yardım etmek.

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