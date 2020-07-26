Kurban bayramının birinci günü 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar ramazan bayramında olduğu gibi kurban bayramında da bir kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor.

Kurban bayramı ne zaman?

Arefe günü: 30 Temmuz Perşembe

1.Gün: 31 Temmuz Cuma

2.Gün: 1 Ağustos Cumartesi

3.Gün: 2 Ağustos Pazar

4.Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını yönelik henüz net bir açıklama bulunmuyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu ile görüşüleceğini ancak gündemlerinde yasak olmadığını ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabi Bilim Kurulu yapacağız. Biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok." dedi.

Kurban bayramında şehir dışına çıkmak yasak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları maske ve mesafe kurallarına uymaları yönünde ikaz etti. Bakan Koca, “Bayramda memleketine gidecek olanlar, trafik yoğunluğuna kalmadan yola çıkmalı. Taşıtlarda kalabalık olmamalı, tedbirlere uyulabilmelidir. Bayram namazı açık alanda, mesafe kuralına uyularak kılınmalıdır. Kurban kesiminde ve et dağıtımında hijyene normalden daha fazla dikkat edilmelidir. Toplu bayramlaşma yapılmamalı, kalabalık bayram yemekleri düzenlenmemelidir. Ziyaretler sınırlı tutulmalıdır. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır. Özellikle 65 yaş üstündekiler, kronik hastalığı olanlar, tebrikleri telefonla kabul etmelidir. Hiçbir şekilde el sıkma, kucaklaşma olmamalıdır. El temizliğine dikkat edilmelidir. Bir araya gelinecekse açık hava tercih edilmelidir. Bayramda, maske ve mesafe kuralına bugüne kadar olduğundan daha fazla ihtiyacımız var” dedi.