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Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle ramazan bayramında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Kurban bayramı yaklaşırken vatandaşlar aynı durumun tekrarlayıp tekrarlamayacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca kişi “Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu?” , “Sokağa çıkma yasağı bayramda olacak mı?” , “2020 kurban bayramı hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?” , “Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak şehirler” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 08:52:00 -
Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Vatandaşlar 4 günlük kurban bayramında sokağa çıkma kısıtlamasının, şehirlerarası ulaşımın kısıtlamaya alınıp alınmayacağını merak ediyor. Ramazan bayramında 81 ilde 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Bu uygulamanın ise olumlu sonuçları olduğu uzmanlarca belirtilmişti. Bayrama bir ay kala vatandaşlar sık sık internette "Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban bayramında sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağına dair şimdilik net bir açıklama bulunmuyor. Şayet bir kısıtlama olursa bu durumun bayrama birkaç gün kala açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise konuyu 24 Haziran’da yaptığı basın toplantısında değerlendirmişti. Bakan Koca “Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi” dedi.

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