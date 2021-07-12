Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

“Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?” bayram ziyareti ve kurban ibadeti gerçekleştirecek birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, Bayramda yasak olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama var mı?

Düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan kararlara göre bayramda ülke genelinde uygulanacak bir sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor. Bayram arifesi olan pazartesi yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan, yani salıdan cumaya kadar ise tam gün tatil olduğunu açıklayan Erdoğan bayramla ilgili şu açıklamada bulundu:

"Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. 15 Temmuz'u, zaten malum FETÖ terör hareketi sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibari ile başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16'sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın, gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatili için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."