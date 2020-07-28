Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte, hava şartları en sık araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Kurban kesecek olanlar hava şartlarını merak ediyor. Meteorolojinin yaptığı açıklamalar haberin detayında yer alıyor. Peki ama 30 - 31 Temmuz'da hava nasıl olacak? Kurban bayramında ya da arefe gününde yağış olacak mı? 1-2 Ağustos'ta hava nasıl olacak? İşte merak edilen hava durumu...