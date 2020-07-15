Kurban Bayramında hangi illere giriş çıkış yasağı konulacak?

Kurban Bayramı’nda bazı illere kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine günlük koronavirüs vaka yoğunluğu 25 Temmuz’a kadar takip edildikten sonra karar verilecek. Türkiye gazetesinin haberine göre uzmanlar, özellikle İstanbul’da bu oranı en az yüzde 15-20 bekliyordu ancak bu ildeki bağışıklık oranı yüzde 3 civarında kaldı. Toplum bağışıklığının çok düşük olduğu ve Kurban Bayramı’nda bazı illere kısıtlama getirilebileceği konuşuluyor.

Bilim Kurulunun önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda bu konuda ayrıntılı bir değerlendirme yapılacağı belirtiliyor. Özellikle, Doğu ve Güneydoğu’daki bazı il, ilçe ve beldelere bayramda giriş-çıkışın sınırlandırılabileceğine yönelik görüşler dile getiriliyor.

Hangi illere giriş çıkışlar yasaklanabilir?

Kısıtlama kararı alınırken, o ilin nüfus yoğunluğuna, bayram nedeniyle o ile girişlerin mi yoksa çıkışların mı artacağına ve ildeki son 15 günlük vaka artış hızına bakılarak karar verilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir’e yönelik bir kısıtlamaya gidilmeyeceği, ancak son günlerde en yüksek vaka artışının yaşandığı Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi illere yönelik bazı sınırlamaların gelebileceği tartışılıyor.