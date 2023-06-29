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Sosyal Medya Kurban bayramına karşı çıkan laikçiler!
Sosyal Medya

Kurban bayramına karşı çıkan laikçiler!

Yeniakit Publisher
2023-06-29 20:43:00 - 2023-06-29 20:45:36

İslam alemi kurban ibadetini yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken ezici çoğunluğunun Müslüman olduğu Türkiye'de bazı çevreler ise dindarların ibadetine dil uzattı.

Ateizm Derneği kurban ibadetini, "Din için cinayet" sözleri ile hedef alırken Habertürk'ten kovulan Fatih Altaylı da "Kurban kesmeyi insancıl bulmuyorum" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları kurban ibadetine dil uzatıp keyfi et yerken iki yüzlülüklerini ortaya koyanlara bir çocuğun videosuyla cevap verdi.

Videoya, "Kurban bayramına karşı çıkan laikçiler" yorumu yapıldı.

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