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Gündem

Kurban Bayramı’na BiP’li katkı

Kurban Bayramı boyunca BiP üzerinden sevdiklerini arayan, görüntülü görüşme yapan Turkcell’liler, internet kotaları düşmeden doya doya sohbet edebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 10:36:00 -
Kurban Bayramı’na BiP’li katkı

Üstelik BiP #senyapdiye kampanyası ile bayram dönemi boyunca 30 dakika BiP’ten yapılan sesli ve görüntülü görüşmeler Günlük 1 GB kazandıracak. Bu bayramda sevdiklerine harçlık vermek isteyenler ise BiP’le cepten cebe kolayca dijital harçlık gönderebilecek. Yine bu bayramda BiP’in Keşfet alanındaki Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Küpe Sorgulama” servisi ile kurbanlıkların sağlık durumu, ırkı, aşıları ve diğer tüm bilgileri küpe numarasını girerek kolayca öğrenilebilecek.

Türkiye, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda da BiP üzerinden bayramlaşmayı tercih etmişti. Bayram boyunca BiP’ten yapılan toplam arama sayısı iki katına çıkarken, toplam sesli ve görüntülü görüşme süresi de yüzde 35 artmıştı. Sevdiklerinin bayramını kutlamak için BiP’i seçen kullanıcılar, en fazla İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana ve İzmir illerinden arama yapmıştı.

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