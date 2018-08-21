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Kurban Bayramı tatilinde 4 günlük kaza bilançosu: 56 kişi öldü, 261 kişi yaralandı

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilinde yine yollarda çok sayıda kaza meydana geldi.

21 Ağustos 2018 Salı 16:14
Kurban Bayramı tatilinde 4 günlük kaza bilançosu: 56 kişi öldü, 261 kişi yaralandı

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, geçen Cuma günü mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri geldi.

Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00'den gece yarısına kadar Manisa'da 2, Ordu, Bursa ve Düzce'de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

TATİLİN İLK GÜNÜ 21 KİŞİ ÖLDÜ

Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya, Çorum ve Antalya’da 2’şer, Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı’da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.

19 Ağustos Pazar günü ise 20 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Kazalar Konya’da 3, Manisa’da 2, Samsun, Elazığ, Osmaniye, Kocaeli, Kırıkkale, Mardin, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova, Sakarya'da meydana geldi.

Arife günü olan 20 Ağustos Pazartesi günü Çorum, Bursa, Manisa ve Sakarya, Uşak, Kocaeli, ve Zonguldak’ta ikişer, İstanbul, Antalya, Edirne, Karaman, Burdur, Şanlıurfa ve Gümüşhane’de toplam 21 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.

Kurban Bayramı’nın ilk günü saat 16.00’ya kadar İstanbul’da 2, Uşak, Sakarya, Kocaeli, Adana, Çorum, Gümüşhane ve Tunceli olmak üzere 9 kaza oldu. Bu kazalarda 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 16:14
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Yalova
  4. Bartın
  5. Kırıkkale
  6. Karaman
  7. Zonguldak
  8. Uşak
  9. Şanlıurfa
  10. Tunceli
  11. Samsun
  12. Sakarya
  13. Ordu
  14. Niğde
  15. Mardin
  16. Kahramanmaraş
  17. Manisa
  18. Malatya
  19. Kütahya
  20. Konya
  21. Kocaeli
  22. İzmir
  23. İstanbul
  24. Hatay
  25. Hakkari
  26. Gümüşhane
  27. Elazığ
  28. Edirne
  29. Çorum
  30. Çankırı
  31. Bursa
  32. Burdur
  33. Bolu
  34. Balıkesir
  35. Aydın
  36. Antalya
  37. Afyon
  38. Adıyaman
  39. Adana
  40. kurban bayramı
  41. trafik kazası
  42. bilanço
  43. tatil
  44. ölü
  45. yaralı

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