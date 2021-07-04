Temmuz ayıyla birlikte pek çok kişi bayram tatiliyle ilgili kararı araştırmaya başladı. Bayram planı yapmak isteyenler, tatilin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Peki, bayram tatili süresi belli oldu mu?

Kurban bayramı tatili kaç gün 2021 | Kurban bayramı tatili 9 gün mü?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 5 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.

Ramazan bayramında ülkemizde tam kapanma uygulanıyordu. Ancak kamuda çalışanlar yasaktan muaftı. Ramazan bayramında kamuda çalışanlarına 9 gün tatil verildi. Benzer bir kararın, turizmin hareketlenmesi için kurban bayramı için de alınması bekleniyor.

19 Temmuz Pazartesi Arefe günü

20 Temmuz Salı 1.Gün

21 Temmuz Çarşamba 2.Gün

22 Temmuz Perşembe 3.Gün

23 Temmuz Cuma 4.Gün