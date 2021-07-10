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Yaşam Kurban bayramı tatili belli oldu mu? Kurban bayramı tatili 10 gün mü?
Yaşam

Kurban bayramı tatili belli oldu mu? Kurban bayramı tatili 10 gün mü?

Ulusa sesleniş ne zaman? Kurban bayramı 20-13 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bayram öncesinde milyonlar tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Peki, kurban bayramı için kaç gün tatil veriliyor. Kurban bayramı tatili 9 gün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban bayramı açıklaması

Yeniakit Publisher
2021-07-10 14:42:00 -
Kurban bayramı tatili belli oldu mu? Kurban bayramı tatili 10 gün mü?

Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar planlarını şekillendirmek için kaç günlük tatil verileceğini araştırıyor. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün belli oldu mu?

Kurban bayramı tatili belli oldu mu? Kurban bayramı tatili 10 gün mü?

Kurban bayramı 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günleri idrak edilecek. Bayram öncesi plan yapmak isteyenler ise tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Konu hakkınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Temmuz Pazartesi günü millete sesleniş konuşması bekleniyor.

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