Kurban bayramı ne zaman? | Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?
Kurban bayramı tatili kaç gün oldu belli mi? Kurban bayramına kısa bir süre kala vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını, tatilde kısıtlamaların olup olmayacağını araştırıyor. Tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar kurban bayramında kaç gün izin yapılacağını, şehir dışına çıkmalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor ve internette “Kurban bayramı tatili 9 gün mü?” , “Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?”, “Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olur mu?” , “Kurban bayramı tatili açıklaması yapıldı mı?” konularını aratıyor. İşte, detaylar.
Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için vatandaşlar aynı durumun kurban bayramında da olup olmayacağını merak ediyor. Ayrıca vatandaşlar kurban bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağını da araştırıyor.
Kurban bayramı ne zaman?
Arefe günü: 30 Temmuz Perşembe
1.Gün: 31 Temmuz Cuma
2.Gün: 1 Ağustos Cumartesi
3.Gün: 2 Ağustos Pazar
4.Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?
Kurban bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Kurban bayramının son günü ise 3 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar bu sene bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hem bayramın son gününün pazartesi gününe denk gelmesi hem de koronavirüs salgını sebebiyle tatilin yalnızca 4 gün olması bekleniyor.