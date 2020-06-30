Kurban bayramı ne zaman? | Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?

Kurban bayramına kısa bir süre kaldı. Ramazan bayramında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için vatandaşlar aynı durumun kurban bayramında da olup olmayacağını merak ediyor. Ayrıca vatandaşlar kurban bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağını da araştırıyor.

Kurban bayramı ne zaman?

Arefe günü: 30 Temmuz Perşembe

1.Gün: 31 Temmuz Cuma

2.Gün: 1 Ağustos Cumartesi

3.Gün: 2 Ağustos Pazar

4.Gün: 3 Ağustos Pazartesi

Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?

Kurban bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak. Kurban bayramının son günü ise 3 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar bu sene bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hem bayramın son gününün pazartesi gününe denk gelmesi hem de koronavirüs salgını sebebiyle tatilin yalnızca 4 gün olması bekleniyor.