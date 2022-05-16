Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı 2022 tatil kaç gün olacak?

Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin yanında tatil planı yapanlar tarafından da merak ediliyor. 2017 Kurban Bayramı’nın hangi tarihte olacağını merak eden vatandaşlar, tatil için planlar yapmaya başladı.

Kurban Bayramı ne zaman 2022?

2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı Arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk gelecek.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Kurban Bayram 2022 tatili kaç gün?

2022 Kurban Bayramı Arefe günü Cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil olacak. Bayramın birinci günü ise Cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca sürecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı konusu hakkında ise bir açıklama yapılmadı.