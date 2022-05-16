Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı 2022 tatil kaç gün olacak?
2022 Kurban Bayramı ne zaman sorusu milyonlarca vatandaş tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Hafta sonu dahil 5 gün yapılan Ramazan Bayramının bitmesinin ardından şimdi tüm gözler Kurban Bayramına çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre 2022 Kurban Bayramının ne zaman idrak edileceği belli oldu. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı, kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin yanında tatil planı yapanlar tarafından da merak ediliyor. 2017 Kurban Bayramı’nın hangi tarihte olacağını merak eden vatandaşlar, tatil için planlar yapmaya başladı.
Kurban Bayramı ne zaman 2022?
2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı Arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk gelecek.
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Kurban Bayram 2022 tatili kaç gün?
2022 Kurban Bayramı Arefe günü Cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil olacak. Bayramın birinci günü ise Cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca sürecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı konusu hakkında ise bir açıklama yapılmadı.