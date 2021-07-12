Kurban bayramı kaç gün tatil oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek. Vatandaşlar Kurban bayramında kaç gün tatil olacağını merak ederken Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatilinin detayları netleşti. Peki, Kurban bayramı kaç gün tatil oldu?
Bayramda kaç gün tatil olacak? Arefe ve Bayramın 1. günün ne zaman? 2021 Kurban Bayramı tatil takvimi merak konusuydu. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilini açıkladı.
Kurban bayramı kaç gün tatil oldu?
Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
1 saat 50 dakika süren toplantı sonrası Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını açıkladı.
Erdoğan konuşmasında, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" diye konuştu.
Arefe ve Bayramın 1. günün ne zaman?
Kurban Bayramı, 19 Temmuz'da başlarken, 23 Temmuz'da sona erecek.
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma