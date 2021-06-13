Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor?

2021 emeklilere bayram ikramiyesi son dakika haberleri SGK emeklileri tarafından sorgulanıyor. Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Kurban Bayrama ikramiye ödemesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2021 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek, 2021 emekli Kurban Bayram ikramiyesi ne kadar? soruları hem Bağkur hem Emekli Sandığı hem de bayram ikramiyesi almaya hak kazananlarca merak ediliyor.

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi konusunda atılacak adımları takip ediyor. Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte bayram ikramiyesi konusunda yapılacak açıklamalar dört gözle bekleniyor. Peki 2021 bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekliye Kurban Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar?

Geçtiğimiz yıllarda 1000'er lira ödenen ikramiyeler bu yıl 1.100 TL'ye çıkartıldı. Böylece milyonlarca emekli 2021 yılında Ramazan ve Kurban Bayramında 2.200 TL ikramiye almış olacak.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Korona salgını nedeniyle sıkıntıya düşen vatandaşa devlet kısa çalışma ödenekleriyle, işsizlik maaşıyla, nefes kredilerle ve hibe destekleriyle yardımda bulununker, milyonlarca emekliye de bayram ikramiyesi vermekte. Bayramlarda verilen ikramiyeler bir nebze de olsa emeklinin yüzünü güldürüyor. 20 Temmuz’da Kurban Bayramı’nın birinci günü olacağından geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene 12 Temmuz ile 16 Temmuz arasında ikramiyelerin verilmesi bekleniyor. Şu anda resmi makamlardan net bir tarih gelmese de bu tarihler arasında ikramiyenin yatırılması bekleniyor.

Kimler Kurban Bayramı ikramiyesi alacak?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Vefat eden sigortalıların yakınları ödemelerini hisse oranında alacaklar.

2021 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban bayramı bu sene Temmuz’un ortasına denk geliyor. 19 Temmuz Pazartesi günü Arife olacak. Bayram 20 Temmuz Salı gününden 24 Temmuz Cuma gününe dek sürecek.

Kurban Bayarmı tatili kaç gün?

Arifenin Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte bayramın 9 gün olacağı ön görülüyor. Bu öngörüye göre 16 Temmuz Cuma günü paydos edecek olan işçi ve işverenler, 27 Temmuz’da işbaşı yapacak.