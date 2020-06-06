Kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar?

Emeklilere bu Kurban Bayramı da ikramiye ödemesi yapılacak. Milyonlarca emekli ile emekli yakınının ilgiyle araştırdığı ikramiye konusuna, yetkili isimlerden açıklamalar yapılması bekleniyor. İşte, 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemesi hakkında merak edilen ayrıntılar...

Koronavirüsü salgını nedeniyle bu sene Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri öne çekilmiş ve Nisan ayında ödemeler gerçekleştirilmişti. 31 Temmuz 3 Ağustos tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise 27-30 Temmuz tarihinde ödemeleri yapılacak. Emekli bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa 1000 TL olarak veriliyor. Ancak bu sene ikramiye artışı enflasyona endekslenirse ve yeniden değerleme artışı gelirse gelirse emekliler bayram öncesi bin 225 lira 80 kuruş ikramiye alacaklar. Ayrıca diğer bayram ödemesi hakkından yararlanan dul ve yetimlerin de ikramiye tutarları artacak. Buna göre; ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödeme yapılacak.