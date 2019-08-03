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Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek bayram ikramiyesini kimler alacak?

kurban bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor 2019? Bayram ikramiyesi son dakika haberi. Ramazan Bayramında bin TL’lik ikramiyesi alan milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, dul ve yetimler şimdi de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi verilecek olan bayram ikramiyesini bekliyor. Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek, bayram ikramiyesini kimler alacak? Sorusunu soruyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin verileceği tarihleri açıkladı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Çiftçi maaşı olanlar da bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak mı? Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:05
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek bayram ikramiyesini kimler alacak?

Bayram ikramiyesi son dakika haberi. Ramazan Bayramında bin TL’lik ikramiyesi alan milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi, dul ve yetimler şimdi de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi verilecek olan bayram ikramiyesini bekliyor. Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek, bayram ikramiyesini kimler alacak? Sorusunu soruyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin verileceği tarihleri açıkladı. Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Çiftçi maaşı olanlar da bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak mı? Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. 

Kurban bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor 2019? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyonu aşkın emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını dün açıkladı. Buna göre; SSK kapsamında olanlara ikramiye 8 Ağustos’ta, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos’ta ödenecek. Emekliye yapılacak toplam ödeme 10.8 milyar lirayı bulacak.

İkramiyelerin ödendiği tarihe kadar emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı?

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek. Henüz aylık almaya başlamayan fakat SGK’ya dilekçesini 8 Ağustos itibarıyla, vermiş olanlar da ikramiye alabilecek. Emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Emeklilere yılda iki kez 1000 lira bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunu Ek 18’nci maddesinde, “Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez” hükmü yer alıyor.

Dul ve yetimler ikramiye alacak mı?

Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Diğer yandan herhangi bir işte çalışmadığı, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almadığı için eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olan dul eşe ise 750 lira ikramiye verilecek. Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, hisse olmadığı için kendi maaşı üzerinden 1000 lira ikramiye verilecek.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:05
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