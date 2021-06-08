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Ekonomi Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak 2021?
Ekonomi

Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak 2021?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı için geri sayım da başlarken emekliler ise bayram öncesi bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak 2021?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 23:21:00 -
Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak 2021?

Emeklilere her yıl 2 kez verilen bayram ikramiyeleri bu yıl da verilecek. Ramazan Bayramı öncesinde Mayıs ayının ilk haftasında bayram ikramiyeleri yatmıştı. Peki, kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak 2021?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı güne denk gelecek. Pazartesi arefe gününün yarım günlük tatilinin tam güne çıkarılması durumunda büyük olasılıkla bayram tatili 9 gün olacak. Dolayısıyla bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alınırsa emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı’nda 1 ya da 2 hafta öncesinden yatırılması bekleniyor.

Bu tarih de 5-11 Temmuz ya da 12-18 Temmuz tarihleri arasında denk gelecek. İkramiyelerin hangi haftada yatacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.

Ödemenin yine 1100 TL olarak ilgili banka hesaplarına yapılacağı düşünülüyor.

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