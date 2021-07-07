Kurban bayramı ikramiyesi hangi gün yatacak?
Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenir? Kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Kurban bayramı ikramiyeleri hangi gün ödenecek?
2018 yılından bu yana her yıl milyonlarca emekliye ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye ödeniyor. 2021 yılında emekli ikramiyeleri 1000 TL’den 1100 TL’ye yükseltildi. Emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerinin hangi gün yatırılacağını merak ediyor. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki, kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?
Kurban bayramı ikramiyesi hangi gün yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.