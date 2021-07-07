  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
MSB duyurdu! Hainler öldürüldü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması
PKK'ya operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Ekonomi Kurban bayramı ikramiyesi hangi gün yatacak?
Ekonomi

Kurban bayramı ikramiyesi hangi gün yatacak?

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenir? Kurban bayramı 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Kurban bayramı ikramiyeleri hangi gün ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-07-07 10:26:00 -
Kurban bayramı ikramiyesi hangi gün yatacak?

2018 yılından bu yana her yıl milyonlarca emekliye ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye ödeniyor. 2021 yılında emekli ikramiyeleri 1000 TL’den 1100 TL’ye yükseltildi. Emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerinin hangi gün yatırılacağını merak ediyor. Konu hakkında önemli bir açıklama geldi. Peki, kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?

Kurban bayramı ikramiyesi hangi gün yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

Akbank düzeldi mi? Akbank ne zaman düzelir?
Akbank düzeldi mi? Akbank ne zaman düzelir?

Ekonomi

Akbank düzeldi mi? Akbank ne zaman düzelir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay