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Ekonomi Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?
Ekonomi

Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Kurban bayramı ikramiyesi ne zamana ödenir? Emekli vatandaşlara her yıl ramazan ve kurban bayramlarında ikramiye veriliyor. Peki, kurban bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?

Yeniakit Publisher
2021-06-12 17:42:00 -
Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

2018 yılından bu yana her yıl emekli vatandaşlara ramazan ve kurban bayramlarında 1000’er lira bayram ikramiyesi veriliyor. 2021 yılı ramazan bayramıyla birlikte ikramiyelere zam yapıldı ve ödeme 1100 liraya çıkartıldı. Peki, kurban bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatar?

Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Emekli vatandaşların gözü kulağı bayram ikramiyesinde. Ramazan bayramında olduğu gibi kurban bayramında da vatandaşlara 1100 lira ikramiye verilecek. Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz’da idrak edilecek. Kurban bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor. İkramiyelerin yatırılacağı güne ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Tarihler netleştiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

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